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'Oscar' ile aramada kamyonette 6 kilo eroin bulundu

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin park halindeki kamyonette yaptığı aramada, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

14.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:47'Oscar' ile aramada kamyonette 6 kilo eroin bulundu

VAN'ın ilçesinde, polis ekiplerinin park halindeki kamyonette yaptığı aramada, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu'na bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında, park halindeki kamyonetten şüphelendi. Bunun üzerine ekipler, narkotik köpeği 'Oscar' ile araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Aramada, kamyonetin bagajında bulunan poşet içinde, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



İpekyolu, Narkotik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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