Oscar'lı oyuncu Cuba Gooding Jr. taciz suçlamasıyla hakim karşısında!

Oscar'lı oyuncu Cuba Gooding Jr, New York'ta bulunan bir gece kulübünde sarhoş halde bir kadını taciz ettiği öne sürüldü. Taciz iddialarıyla polise şikayet edilen oyuncu, kelepçelenerek hakim karşısına çıkarıldı.

KELEPÇELENEREK MAHKEMEYE GETİRİLDİ

Başrollerinde Tom Cruise ve Renée Zellweger'in bulunduğu ''Yeni Bir Başlangıç'' filmiyle 1997 yılında ''En İyi Yardımcı Aktör'' Oscar ödülünü kazanan Cuba Gooding Jr, taciz iddialarıyla karşı karşıya. 51 yaşındaki Gooding'in, New York'ta alkollüyken 29 yaşında bir kadını taciz ettiği öne sürüldü. 13 Haziran günü şikayet edilerek ifade için emniyete götürüldü.Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Oscar'lı oyuncu, kelepçeli vaziyette mahkemeye götürüldü.Hakim karşısında iddiaları kabul etmeyen Cuba Gooding Jr'ın duruşması ertelendi.

CUBA GOODİNG İLE AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Gooding Jr., suçlamaları kabul etmedi ve polislere teslim edilmeden önce avukatı Mark Heller, oyuncunun masum olduğunu savundu. Avukat Heller, güvenlik kamerası görüntülerinden de yola çıkarak, "Bu birey geri çevrilmekten dolayı mutsuz olmalı ve görünüşe göre bu yanlış şikayeti ortaya atmış olmalı. Ofisimde videoyu inceledikten sonra, savcıların kovuşturma yapmaktan kaçınması beni çok rahatsız etti." ifadelerini kullandı.