"Oscar menüsü için kalkan düşünülüyor ama ben bu sene yokum"

Batard ve Zula restoranlarının kurucusu, Spago'nun executive şefi Kıpçak "Oscar Ödül Töreni'nin mutfağındaki Türk" olarak da biliniyor.

Kıpçak son iki yıldır ünlü şef Wolfgang Puck'ın ekibinde yer alarak Oscar Ödülleri Töreni menüsüne Adana taco, Hatay çıtır kabak tatlısı, içli köfte, Kayseri yağ mantısı gibi Türklere özgü yemekleri kattı. Kıpçak 2020'de gerçekleşecek Oscar Töreni için de Wolfgang Puck'tan teklif aldığını, Puck'ın Oscar menüsünde kalkan yapmak istediğini söyledi: "Ama sanırım ben bu sene gitmeyeceğim."

Kıpçak mutfağa girişinin çocukluk yıllarına dayandığını belirtirken "Ailem otelcilik yapıyordu. Boyum lavaboya yetmediği için bira kasasının üzerine çıkıp bulaşık yıkardım. Hala daha bulaşık yıkamak kafamı rahatlatır" dedi.

Kıpçak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda terörünün yaşandığını ifade etti. Genç neslin doğal lezzetlerin tadını bilmediğini anlattı. Tavsiyesi ise bilinçli tüketici olmaktı. "Vücudumuza giren gıdanın içeriğine bakmalı, geldiği yeri bilmeliyiz."

"Spago bahçeden sofraya anlayışını dünyada başlatan restoranların başında geliyor. Bizim Türkiye'de aşçıdan çok, doğal ürün yetiştiren insana ihtiyacımız var. Yani çiftçiye ya da çobana" diyen Kıpçak yemeklerinde süper gıda olarak adlandırılan ve son yıllarda dünyada da trend olan mikro yeşillikler kullandığından söz etti.

"CZN Burak aşçı değil, şovmen. Nusret'in geldiği nokta ise takdir edilir"

Kıpçak, İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinden gelen sosyal medyada çok popüler olan CZN Burak Hatay Sofrası'nı ve Nusret'i nasıl buluyorsunuz? sorusunu şöyle cevapladı:

"Burak'a şovmen diyelim. Aşçıların hakkını yemeyelim. Gittiği yol bambaşka, aşçılık değil. Nusret'in kasap çıraklığından geldiği noktayı ise takdir ediyorum. Bunu popüler kültüre yayması ise kendi seçimi."

Kıpçak öğrencilere başarısının sırrını kararlı ve azimli olmak, odaklanmak olarak özetledi.