Oscar ödülleri - Kazananların tam listesi

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi, Pazar gecesi ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.
Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.
Aşağıda adayların ve kazananların tam listesini bulabilirsiniz.
En iyi yardımcı erkek oyuncu
En iyi animasyon film
En iyi animasyon kısa film
En iyi özgün senaryo
En iyi uyarlama senaryo
En iyi kısa film
En iyi prodüksyon tasarımı
En iyi kostüm tasarımı
En iyi belgesel
En iyi kısa belgesel
En iyi yardımcı kadın oyuncu
En iyi sinematografi
En iyi ses kurgusu
En iyi ses miksi
En iyi film kurgusu
En iyi görsel efekt
En iyi makyaj ve saç tasarımı
En iyi yabancı film
En iyi özgün film müziği
En iyiözgün film şarkısı
En iyi erkek oyuncu
En iyi kadın oyuncu
En iyi yönetmen
En iyi film