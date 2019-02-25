National Geographic'e İlk Oscar 'Free Solo'' Belgeseliyle Geldi!

2019 Oscar Ödülleri Los Angeles'da muhteşem bir törenle dağıtıldı. Törende National Georaphic, ''En İyi Belgesel'' dalında ''Free Solo'' ile ilk kez Oscar almaya hak kazandı.

EL CAPİTAN KAYASINDA YAŞAM MÜCADELESİNİ KONU EDİNİYOR

Ünlü dağcı Alex Honnold'un El Capitan kayasına tırmanışını konu edinen "Free Solo" belgeseli, 2019 Oscar Ödül Törenlerinde "En İyi Belgesel" seçilerek National Geographic'in ilk kez Oscar ödülünü almasına sebep oldu. Yapımcılığını, E. Chai Vasarhelyi ile fotoğrafçı ve dağcı Jimmy Chin'in üstlendiği "Free Solo", Yosemite Ulusal Parkı'nda bulunan ve 1 kilometre uzunluğu nedeniyle dünyanın en ünlü kayası olan El Capitan'a ipsiz tırmanan Alex Honnold'un serüvenini konu ediniyor.

'TÜM ETNİK GRUPLARA YER VERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

91'inci Akademi Ödülleri'nde ödülü kabul eden ünlü yönetmenler E. Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin, "National Geographic'e bize olan inancının yanı sıra filmlerin daha iyi olmasını sağlayan kadınlara ve tüm etnik gruplara fırsat verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Alex Honnold'a ise bize cesaret ve ilham verdiği ve imkansıza inanmayı öğrettiği için minnetarız. Bu belgeseli imkansız şeylere inananlara ithaf ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yönetmenler Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin

BAFTA ÖDÜLLERİ'NDE ''EN İYİ BELGESEL'' SEÇİLDİ

En prestijli ödül töreni olarak anılan 2019 Oscar Ödülleri'nde ''En İyi Belgesel'' ödülüne layık görülen ''Free Solo'' kısa bir zaman önce de BAFTA Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülü kazandı. "Free Solo", 7 Mart Perşembe günü saat 22.00'de National Geographic ekranlarında izleyicilerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.