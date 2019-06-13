13.06.2019 15:46
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Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, tecavüze uğradığını itiraf etti

Amerikalı oyuncu Mira Sorvino, cinsel suçlarla ile ilgili daha ağır yasaların çıkarılması konulu panelde göz yaşları içinde medya patronu arkadaşı Harvey Weinstein tarafından kendisine tecavüz edildiğini anlattı.

51 yaşındaki Amerikalı Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, New York'ta cinsel suçlara ile ilgili daha ağır yasaların çıkarılması ile ilgili olarak bir konferansa katıldı. Oyuncu, konferansta gözyaşları içinde medya patronu Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını anlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TECAVÜZÜ ANLATTI

Mira, tecavüz mağdurlarına yardım etmek için tecavüze uğradığını itiraf ettiğini söyledi. Oyuncu, New York valisi Andrew Cuomo ile konuşurken şunları söyledi: "Dışarıda çok sayıda tecavüz mağdurunun adalet arayışı var. Ben bu insanlara yardım etmek için geçmişte yaşadığım tecavüz ve tecavüzden kaynaklı tramvayı anlattım. Bazen tecavüz mağduru olmanıza rağmen hep kendinizi suçlayarak kendinizden utanıyorsunuz."

Mira, hangi tarihte ve nerede tecavüze uğradığı hakkında ise bir bilgi vermedi.

Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, tecavüze uğradığını itiraf etti
Mira Sorvino, Magazin

YORUMLAR (12)
CCC:Öyle yorumlar yazarim ki tecavuz hakkinda akliniz şaşar.
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GURBETCİ:Bu weinstein neymis de ne degilmis ya. Adami assalar yerinde olacak.
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SAADET YILMAZ:Siz kadınlar. . . Şeytanın en büyük dostları
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