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"Oscar" otomobilin gizli bölmesinde 20 kilo eroin buldu

"Oscar" otomobilin gizli bölmesinde 20 kilo eroin buldu Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde narkotik detektör köpeği Oscar'ın tepki verdiği gizli bölmeden 20 kilo 500 gram eroin çıktı Otomobil sürücüsü tutuklandıADANA - Adana'da polisin şüphelenip durduğu otomobilde narkotik...

01.10.2019 10:35
"Oscar" otomobilin gizli bölmesinde 20 kilo eroin buldu
Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde narkotik detektör köpeği Oscar'ın tepki verdiği gizli bölmeden 20 kilo 500 gram eroin çıktı
Otomobil sürücüsü tutuklandı
ADANA - Adana'da polisin şüphelenip durduğu otomobilde narkotik detektör köpeği Oscar, gizli bölmede 20 kilo 500 gram eroin buldu.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu İncirlik Park Alanında bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada bir şey bulamadı. Bunun üzerine narkotik dedektör köpeği Oscar getirildi. Otomobilde arama yapan Oscar aracın marşpiyel kısmına tepki verdi. Polisler otomobili söküp bu kısma baktıklarında 40 ayrı paket içinde 20 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Polis otomobil sürücüsü Erdal E.'yi gözaltına aldı.
Emniyette sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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