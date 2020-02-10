Haberler » Magazin » Oscar tarihinde bir ilk! İngilizce olmayan Parazit filmi en iyi yapım seçildi - Magazin

Oscar tarihinde bir ilk! İngilizce olmayan Parazit filmi en iyi yapım seçildi

92. Oscar ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en büyük sürprizi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu. Bu sayede Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir film ödül almış oldu.

10.02.2020 08:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:48

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Ödüllerin sahiplerini bulduğu geceye damga vuran film ise Parazit oldu.

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI

Joker'in 11 dalda aday olduğu 92. Akademi Ödülleri'nde The Irisman, Once Upon a Time in Hollywood ve 1917 de 10'ar dalda adaylıkla takip ediyordu. Geceye damgasını vuran ise, 6 dalda adaylığı bulunan Güney Kore yapımı Parazit filmi oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu. Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film, En İyi Film Oscar'ını kucaklamış oldu.

Parazit ayrıca bu yıl ismi En İyi Uluslararası Film Ödülü olarak değiştirilen yabancı dildeki en iyi film Oscarı'na da layık görüldü. Öte yandan İngilizce bilmeyen Bong Joon Ho'nun konuşması çeviri aracılığıyla konuklara aktarıldı.

SUNUCUSUZ TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede Oscar Ödülleri'nde bir sunucu yer almadı. 92. Akademi Ödülleri'nde her kazananı farklı bir isim anons ederek ödülünü verdi.

92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte tam liste92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte tam liste

Oscar 2020 ödülleri verildi! Oscar Ödülleri nedir, ne zaman ortaya çıktı? Akademi Ödülleri tarihiOscar 2020 ödülleri verildi! Oscar Ödülleri nedir, ne zaman ortaya çıktı? Akademi Ödülleri tarihi

Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!

Parazit filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları ve fragmanıParazit filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları ve fragmanı

Oscar tarihinde bir ilk! İngilizce olmayan Parazit filmi en iyi yapım seçildi

Dolby Tiyatrosu, Los Angeles, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
TUHAF:Filmin ismi de, ödülü alan kişi de çok ilginç. Birden Coronavirüsü hatırlattı.
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

09:48  Parazit filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları ve fragmanı
09:42  Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!
09:11  Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
08:47  Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
08:40  On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 10 Şubat 2020 Milli Piyango
10.02.2020 10:11:28