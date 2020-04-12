Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

OSD-İlk çeyrekte otomotiv üretimi yüzde 6, ihracatı yüzde 14 azaldı

Otomotiv sanayiinin Ocak-Mart döneminde üretimi yıllık bazda yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adete, ihracatı dayüzde 14 azalarak 276 bin 348 adete geriledi.

12.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:37
OSD-İlk çeyrekte otomotiv üretimi yüzde 6, ihracatı yüzde 14 azaldı

Otomotiv sanayiinin Ocak-Mart döneminde üretimi yıllık bazda yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adete, ihracatı dayüzde 14 azalarak 276 bin 348 adete geriledi.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Covid-19 salgınının ilk etkilerini de ortaya koyan rapora göre, Mart ayında toplam üretim 103 bin 350 adet düzeyinde kaldı. Üç aylık dönemde otomobil üretimi yüzde 2 azalarak 235 bin 199 adete geriledi.

Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak 191 bin 608 adete gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 23 oranında azaldı. Türkiye otomotiv sanayii, ilk çeyrekte toplam 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Türkiye otomotiv pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış kaydetti ve 128 bin 674 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 45 arttı ve 99 bin 630 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 15, hafif ticari araç pazarı yüzde 35, ağır ticari araç pazarı yüzde 45, otomobil pazarı ise yüzde 5 oranında daraldı.

İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında da, Ocak-Mart döneminde otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 63 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 44 oldu.

Covid-19 salgını, Mart ayının ikinci yarısından itibaren otomotiv pazarını da etkiledi ve toplam pazar Mart ayında 51 bin 588 adet seviyesinde kaldı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 10, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 2 azalarak 2.9 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 2.6 milyar euroya çıktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

’Türkiye’de WhatsApp yazışmaları denetlenecek’ iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Ekonomi
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
İbrahim Kalın, ’Türkiye IMF ile anlaştı’ iddialarına yanıt verdi Ekonomi
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Ekonomi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Ekonomi
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Fırıncılardan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Ekonomi
Fırıncılardan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Ekonomi
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Ekonomi
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Yasak dışında tutulan çiftçiler erken saatlerde görevlerine başladı Ekonomi
Yasak dışında tutulan çiftçiler erken saatlerde görevlerine başladı
Haberler ›› Ekonomi ››OSD-İlk çeyrekte otomotiv üretimi yüzde 6, ihracatı yüzde 14 azaldı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:35: Türk zeytinyağı Nova Vera, dünyanın en iyileri listesine girdi - Ekonomi 14:27: Turkcell'den şirketlere motivasyon eğitimi - Ekonomi 14:26: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi 14:18: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi 14:12: Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür - Ekonomi 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 10:31: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi - Ekonomi 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler