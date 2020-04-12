OSD-İlk çeyrekte otomotiv üretimi yüzde 6, ihracatı yüzde 14 azaldı

Otomotiv sanayiinin Ocak-Mart döneminde üretimi yıllık bazda yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adete, ihracatı dayüzde 14 azalarak 276 bin 348 adete geriledi.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Covid-19 salgınının ilk etkilerini de ortaya koyan rapora göre, Mart ayında toplam üretim 103 bin 350 adet düzeyinde kaldı. Üç aylık dönemde otomobil üretimi yüzde 2 azalarak 235 bin 199 adete geriledi.

Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak 191 bin 608 adete gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 23 oranında azaldı. Türkiye otomotiv sanayii, ilk çeyrekte toplam 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Türkiye otomotiv pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış kaydetti ve 128 bin 674 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 45 arttı ve 99 bin 630 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 15, hafif ticari araç pazarı yüzde 35, ağır ticari araç pazarı yüzde 45, otomobil pazarı ise yüzde 5 oranında daraldı.

İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında da, Ocak-Mart döneminde otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 63 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 44 oldu.

Covid-19 salgını, Mart ayının ikinci yarısından itibaren otomotiv pazarını da etkiledi ve toplam pazar Mart ayında 51 bin 588 adet seviyesinde kaldı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 10, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 2 azalarak 2.9 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 2.6 milyar euroya çıktı.