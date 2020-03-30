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OSİAD'dan işverenlere "işçi çıkarmayın" çağrısı

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, çalışma barışı için işçi ve işverenlerin birbirine karşı güveninin zedelenmemesi gerektiğini belirterek, "İşverenler, bu salgını bahane ederek işçi çıkarma yoluna gitmemelidir.

30.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:48
OSİAD'dan işverenlere
Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci , çalışma barışı için işçi ve işverenlerin birbirine karşı güveninin zedelenmemesi gerektiğini belirterek, "İşverenler, bu salgını bahane ederek işçi çıkarma yoluna gitmemelidir." ifadesini kullandı.
Ekici yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilerinin ancak toplumsal dayanışma ile hafifletilebileceğine dikkati çekti.
Bu süreçte işverenlere büyük sorumluluklar düştüğüne işaret eden Ekinci, şunları kaydetti:
"Bu sıkıntılı günleri beraber atlatmak durumundayız. Madem bu ülkede kazandık, böyle zor bir zamanda da belli fedakarlıklar yapabiliriz. İşverenler bu salgını bahane ederek işçi çıkarma yoluna gitmemelidir. Ben ve OSİAD üyesi arkadaşlarımız bu duyarlılığı göstereceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Ekinci, İşçi, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››OSİAD'dan işverenlere 'işçi çıkarmayın' çağrısı - Ekonomi

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