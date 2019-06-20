20.06.2019 13:39
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OSKİ'den muhtarlara kaçak su uyarısı

OSKİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), Altınordu ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

Ordu Büyükşehir BelediyesiSu ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ),Altınorduilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

OSKİ'nin engebeli ve dağınık bir coğrafyada içme suyu ve altyapı hizmeti verdiğini söyleyen OSKİ Genel Müdürü Murat Us, "Muhtarlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Acil olanlardan başlayarak tüm sorunları birlikte çözeceğiz" dedi.

OSKİ Genel Müdürlüğü Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya OSKİ Genel Müdürü Murat US ile Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı AhmetAkyurt, OSKİ Genel Müdür YardımcılarıMustafa Özkanve Cem Erten ile daire başkanları, şube müdürleri ve muhtarlar katıldı.

"Kaçak su konusunda desteğinizi bekliyoruz"

Muhtarlara görevlerinde başarılar dileyen Genel Müdür Us, "Muhtarlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Hizmet verdiğimiz alanın engebeli ve dağınık bir yerleşime sahip olması sebebiyle hasarların tespiti ve onarımı için daha fazla zaman harcıyoruz. Acil olanlarına öncelik vererek tüm sorunları çözeceğiz. Muhtarlarımızın özellikle kaçak su kullanımı konusunda kurumumuza destek olmalarını bekliyoruz. ALO 185 hattımıza iletilen ihbar ve talepleri değerlendirerek en kısa zamanda gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan tarafından OSKİ Genel Müdürlüğünün kurumsal yapısının, işleyişinin, faaliyetlerinin ve yatırımlarının anlatıldığı toplantıda muhtarlara söz verilerek mahallelerine ait talepleri ve genel sorunları dinlendi.

Toplantıda köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin abonelik durumları, münferit noktalardaki içme suyu sorunları ve kent merkezindeki mahallelerde arızaların yapılma süreçleriyle ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu. - ORDU
Kaynak: İHA
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