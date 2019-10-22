Haberler » Güncel » - Oslo'da ambulansla saldırı- Çok sayıda yaralı var

- Oslo'da ambulansla saldırı- Çok sayıda yaralı var

- Oslo'da ambulansla saldırı Çok sayıda yaralı varOSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir kişi çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürerek çok sayıda kişiyi yaraladı.

22.10.2019 17:38
- Oslo'da ambulansla saldırı
Çok sayıda yaralı var
OSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir kişi çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürerek çok sayıda kişiyi yaraladı.
Oslo polisinin basın açıklamasına göre, silahlı bir kişi çaldığı ambulansı Torshov Caddesi'nde kalabalığın üzerine sürdü. Silahlı saldırgan, polis tarafından açılan ateş sonucu durdurulabildi. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişinin ambulansın altında ezildiği bölgede bir de bebek arabası bulunurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Terör bağlantısı araştırılıyor
Oslo emniyet müdürlüğü konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayın terör eylemi olma ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırganın ambulansı çalmasına yardım eden bir kadın da polis tarafından aranıyor.
- Oslo'da ambulansla saldırı- Çok sayıda yaralı var

Norveç, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:55 Emine Bulut cinayetinde müebbet kararına itiraz
18:55 Türk ve Bulgar müzisyenler "Cumhuriyet" için çaldı
18:54 AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Çatak ziyareti
18:54 FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı
18:52 Şiddetli yağış (2)
18:52 Almanya'dan "Suriye'de güvenli bölge" açıklaması
18:52 Sahra'nın ameliyat parası sosyal medya üzerinden toplandı
22.10.2019 18:56:06