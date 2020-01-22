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OSM'de 'Atların Rüyası' resim sergisi açılıyor

Büyükşehir Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Esat Acet Nuhoğlu'nun eserlerinden oluşan 'Atların Rüyası' isimli resim sergisi, Sakaryalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

22.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:14OSM'de 'Atların Rüyası' resim sergisi açılıyor
Büyükşehir Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Esat Acet Nuhoğlu'nun eserlerinden oluşan 'Atların Rüyası' isimli resim sergisi, Sakaryalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri 'Atların Rüyası' isimli Resim sergisinin açılışı ile davam edecek. Ressam Esat Acet Nuhoğlu'nun seçkin eserlerinden oluşan sergi 23 Ocak Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) saat 18.00'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 16 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek sergi öncesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, serginin açılışına tüm sanatseverleri davet etti. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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