Osman Akbulut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Trabzon Akçaabat belediye başkan adayı olan Osman Akbulut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Trabzon Akçaabat ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Osman Akbulut isimli İyi Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde İyi Parti Trabzon Akçaabat adayı Osman Akbulut kimdir? İyi Parti Trabzon Akçaabat adayı Osman Akbulut yüzde kaç oy aldı?

Osman Akbulut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Trabzon Akçaabat belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Akbulut Akçaabat ilçesinde % 34,32 oranında oy almıştır. Akçaabat ilçesinde % 34,32 oranında oy olan Osman Akbulut adlı İyi Parti adayı toplamda 24.997 adet oy sayısına ulaştı.

Osman Akbulut Kimdir?

Osman Akbulut, 1965 yılında Trabzon'da doğdu. İş hayatına yaklaşık 25 yıl önce başlayan Akbulut, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Trabzon Akçaabat ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.