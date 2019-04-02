Osman Akgül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANTALYA MURATPAŞA belediye başkan adayı olan Osman Akgül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA MURATPAŞA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Osman Akgül isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANTALYA MURATPAŞA adayı Osman Akgül kimdir? Bağımsız ANTALYA MURATPAŞA adayı Osman Akgül yüzde kaç oy aldı?

Osman Akgül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANTALYA MURATPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Akgül MURATPAŞA ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. MURATPAŞA ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Osman Akgül adlı Bağımsız adayı toplamda 327 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA MURATPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.