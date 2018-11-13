Osman Aktaş Başvurusunu Yaptı

S.S. Dilovası 154 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve AK Parti Dilovası eski İlçe yöneticisi Osman Aktaş,önceki gün AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatına gelerek geniş katılımlı bir törenle başvuru dilekçesini İlçe Başkanı Osman Akbulut'a sundu.

Aktaş'ın adaylık başvuru törenine İlçe Başkanı Osman Akbulut, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, Dilovası Belediyesi meclis üyeleri, başkan aday adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AKBULUT, BAŞARILAR DİLEDİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Osman Akbulut, "Yaklaşık olarak dört yıl bizimle birlikte yönetimde görev alan çalışkan ve başarılı bir arkadaşımız olan Osman abimize çıktığı yolda başarılar diliyorum. Yönetimde olsun yada olmasın her zaman yanımızda olan partimize destek olan Osman abimizin görev verilirse başarılı olacağına inanıyorum. Hakkında hayırlısı olsun."dedi.

AK AİLEDE BULUNMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Dilovası Belediye Başkan Aday Adayı Osman Aktaş ise toplantıda yaptığı konuşmasında "Bugün burada düzenlediğimiz aday tanıtım toplantımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. 1994 Yılında Refah Partisi ile girdiğim siyasette 2002 yılından bu yana AK Parti ailesinin içerisinde devam ettim. AK Parti ailesinin içinde olmaktan da her zaman gurur duydum.

ORTAK AKILLA SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Son olarak iki dönem ilçe yönetimde görev alarak ilçemizin sorunlarına çözüm ve gelişimine katkı bulunduk. Şimdi sıra daha çok elimizi taşın altına koyma ve ilçemizin gelişimine daha çok katkı sunmak için Dilovası Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunuyorum. Adaletli, dürüst ve şeffaf yönetim anlayışı ile kentimizin dinamikleriyle birlikte ortak akılla ilçemizin sorunlarını çözeceğime inanarak yola çıkıyorum.

HER ZAMAN PARTİMİN EMRİNDEYİM

Bu bir hizmet yarışıdır. Bende ilçeme en güzel hizmeti sunmak için yarışa giriyorum. Bu süreçte diğer aday adayı arkadaşlarımla kol kola girerek, birlik ve beraberlik içerisinde seçim sürecini geçirmenin arzusu içerisindeyim. Görev verilmezse de her zaman partimin emrinde adayımızın yanında olacağım."dedi.