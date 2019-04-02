Osman Azbay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR ALİAĞA belediye başkan adayı olan Osman Azbay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR ALİAĞA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Osman Azbay isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR ALİAĞA adayı Osman Azbay kimdir? BTP İZMİR ALİAĞA adayı Osman Azbay yüzde kaç oy aldı?

Osman Azbay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR ALİAĞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Azbay ALİAĞA ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. ALİAĞA ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Osman Azbay adlı BTP adayı toplamda 49 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR ALİAĞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.