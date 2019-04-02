Osman Balcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA SELÇUKLU belediye başkan adayı olan Osman Balcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA SELÇUKLU ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Osman Balcı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA SELÇUKLU adayı Osman Balcı kimdir? Bağımsız KONYA SELÇUKLU adayı Osman Balcı yüzde kaç oy aldı?

Osman Balcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA SELÇUKLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Balcı SELÇUKLU ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. SELÇUKLU ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Osman Balcı adlı Bağımsız adayı toplamda 529 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA SELÇUKLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.