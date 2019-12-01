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Osman Çakmak'ın acı günü

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak vefat etti.

01.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:17Osman Çakmak'ın acı günü
Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak hayatını kaybetti. Çakmak'ın cenazesi, 2 Aralık Pazartesi günü Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narkışla köyünde toprağa verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Ömer Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Osman Çakmak, Ömer Çakmak, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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