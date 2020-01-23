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Osman Çelik kimdir? Erzurumsporlu Osman Çelik kaç yaşında, nereli?

BB Erzurumspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta gösterdiği performansla dikkatleri çeken Osman Çelik, dikkat çekici açıklamalarıyla da ilgi odağı oldu. Sporseverlerin merak konusu olan Osman Çelik hakkında Osman Çelik kimdir? Erzurumsporlu Osman Çelik kaç yaşında, nereli gibi sorular soruldu. İşte Osman Çelik hakkında merak edilenler…

23.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:49

Erzurumsporlu Osman Çelik'in Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performans dikkatleri çekti. maçında göz dolduran Osman Çelik Osman Çelik kimdir? Erzurumsporlu Osman Çelik kaç yaşında, nereli?

OSMAN ÇELİK KİMDİR?

Osman Çelik Doğum Tarihi: 27 Kasım 1991

Osman Çelik kaç yaşında: 28 yaşında

Osman Çelik Nereli: Antalya

Osman Çelik Boy: 1,82 m

Osman Çelik Şu Andaki Takımı : Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Osman Çelik Mevkiisi : Önlibero

Osman Çelik, Türk futbolcudur. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giymektedir.

OSMAN ÇELİK KULÜP KARİYERİ

10.Tem.19/BB Erzurumspor

30.Haz.18/ Antalyaspor

11.Tem.16/ Karabükspor

30.Haz.16/ Antalyaspor

27.Ağu.15/ Karabükspor

22.Ağu.14/ Antalyaspor

1.Şub.13/ Evrenseki Spor

30.Oca.13/ Antalyaspor

4.Ağu.12/ Evrenseki Spor

30.Haz.12/ Antalyaspor

19.Oca.12/ Kepez Belediye

9.Oca.12/ Antalyaspor

26.Ağu.11/ Kepez Belediye

19.Şub.09/Antalyaspor U21

OSMAN ÇELİK PERFORMANS

2019/20 - 19 maç, 5 sarı kart

2018/19 – 7 maç

2017/18 – 21 maç

2016/17 - 5 maç

2015/16 – 31 maç, 2 gol, 8 sarı kart

2014/15 -23 maç, 11 sarı kart, 1 kırmızı kart

2013/14 - 29 maç, 1 gol 8 sarı kart, 1 kırmızı kart

Osman Çelik kimdir? Erzurumsporlu Osman Çelik kaç yaşında, nereli?

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