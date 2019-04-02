Osman Çelik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP KÜTAHYA belediye başkan adayı Osman Çelik oldu. DSP adayı Osman Çelik, KÜTAHYA belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KÜTAHYA belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP KÜTAHYA belediye başkan adayı Osman Çelik ile ilgili seçim sonuçları ve KÜTAHYA belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP KÜTAHYA belediye başkan adayı Osman Çelik oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KÜTAHYA belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KÜTAHYA aday yarışı ve KÜTAHYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KÜTAHYA Seçim Bilgileri

KÜTAHYA belediyesi için toplam sandık sayısının 509 olduğu belirlendi.

KÜTAHYA belediyesi için açılan sandık sayısının ise 509 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KÜTAHYA belediyesi için katılım oranının ise % 86,61 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KÜTAHYA toplam seçmen sayısının ise 164.087 olduğu belirlendi.

KÜTAHYA belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 142.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP KÜTAHYA Belediye Başkan Adayı Osman Çelik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP KÜTAHYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Çelik, KÜTAHYA yarışında % 0,10 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Osman Çelik toplamda 136 adet oy sayısına ulaştı.

DSP KÜTAHYA belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.