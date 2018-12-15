MHP'nin Sivas Koyulhisar Belediye Başkan Adayı Osman Epsileli Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Belediye Başkan Adayı açıklandı. Koyulhisar Beldesinin Başkanı Erol Aydın 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Peki, Osman Epsileli kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

OSMAN EPSİLELİ KİMDİR?

Osman Epsileli 1 Ocak 1964 tarihinde Koyulhisar'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Koyulhisar'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünü kazandı ancak bu bölümden mezun olmadı. 1988'de askerlik görevini yerine getirdikten sonra ticaretle uğraştı.

MİLLETVEKİLİ ADAYIYDI

Milliyetçi Çalışma Partisi'nde İlçe Başkanlığı yaptı. ANAP ve BBP ittifakından Sivas 5. sıra Milletvekili adayı oldu. MHP Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Epsileli, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak görevler aldı. 2014'ten beri Koyulhisar Belediyesi'nin mevcut başkanıdır.