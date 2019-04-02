Osman Erdoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR TİRE belediye başkan adayı olan Osman Erdoğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR TİRE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Osman Erdoğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR TİRE adayı Osman Erdoğan kimdir? BTP İZMİR TİRE adayı Osman Erdoğan yüzde kaç oy aldı?

Osman Erdoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR TİRE belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Erdoğan TİRE ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. TİRE ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Osman Erdoğan adlı BTP adayı toplamda 83 adet oy sayısına ulaştı.

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