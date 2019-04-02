Osman Gürün Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Osman Gürün oldu. CHP adayı Osman Gürün, Muğla büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Muğla büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Osman Gürün ile ilgili seçim sonuçları ve Muğla büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Osman Gürün oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Muğla büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Muğla aday yarışı ve Muğla seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Muğla Seçim Bilgileri

Muğla büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.389 olduğu belirlendi.

Muğla büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.389 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Muğla büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Muğla büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 726.497 olduğu belirlendi.

Muğla büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 627.145 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Gürün Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Muğla büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Gürün, Muğla yarışında % 36,02 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Osman Gürün toplamda 217.457 adet oy sayısına ulaştı.

Osman Gürün Kimdir?

1948 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlkokulu Muğla Atatürk İlkokulu'nda, Ortaokulu İzmir Buca Ortaokulu'nda, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu.1972 yılında Ege Universitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.Ayni fakültede uzmanlık eğitimi almaya başladı ve 1976 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak mezun oldu.1979-1996 yılları arasında Muğla SSK Hastanesi'nde çalıştı.1997 yılında emekli oldu.1997 yılında emekli olduktan hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Merkez İlçe Başkanlığı'na başvurarak parti üyesi oldu. 1998 yılında yapılan delege seçimlerinde Muğla Merkez İlçe Orhaniye Mahallesi'nden delege seçildi. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 37'lik bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muğla Belediye Başkanı seçildi.2004 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 42'lik bir oy oranıyla CHP'den ikinci kez Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 46'lik bir oy oranıyla CHP'den üçüncü kez Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 49,1 ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

CHP Muğla büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.