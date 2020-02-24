Osman Hamdi Bey, yalnızca bir ressam değildi.

Arkeolog, ressam ve Müzeci Osman Hamdi Bey'in adını Türk kültür tarihine altın harflerle yazdırdığını söyleyen Şükür, ünlü ressamın aynı zamanda bir tarım uzmanı olduğunu ifade etti.

Eskihisar'da uzun yıllar yaşayan Osman Hamdi Beyin, döneminde oluşturduğu örnek bahçelerinde İtalya başta olmak üzere Avrupa'dan getirttiği fidanlarla bahçeler kurduğunu, bu bahçelerde Elma, incir, nar ve vişne bahçeleri oluşturarak üretim yaptığını ifade etti.

Ünlü ressam Osman Hamdi beyin komple bir ziraatçı olmasının dışında, tarımsal ürünü pazara sunabilecek düzeyde bilgisi ve çalışmaları olan bir tarım uzman olduğunun az bilinen bir durum olduğunu ifade etti.

Şükür, sanatçının Dinlenme yeri olarak seçtiği Eskihisar'daki denize nazır köşkünün bahçesinde yetiştirdiği meyve ağaçları, üzüm bağları ve gülfidanları arasında huzuru bulduğunu söyledi. Şehir hayatından uzak ailesiyle buraya 26 yıl her yaz geldiğini, ayrıca birçok eserini burada ürettiğini belirtti. Bahçenin her köşesinin usta sanatçının anıları ile dolu olduğunu dile getirdi.Günümüzden 110 yıl önce, 24 Şubat 1910 tarihinde kaybettiğimiz bu büyük insanın çok yönlü bir sanatçı olduğunu söyledi.