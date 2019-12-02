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Osman Kaptan 10 ay sonra babasını da kaybetti

Türkiye Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, 10 ay önce sobadan çıkan gazdan zehirlenen annesinden sonra, tedavisi devam eden babasını da kaybetti.

02.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:28Osman Kaptan 10 ay sonra babasını da kaybetti
Türkiye Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, 10 ay önce sobadan çıkan gazdan zehirlenen annesinden sonra, tedavisi devam eden babasını da kaybetti.

Ampute Futbol Milli Takım teknik direktörü Osman Çakmak'ın Tokat'ta yaşayan annesi ve babası 2 Şubat 2019 tarihinde sobadan sızan gazdan zehirlenmiş ve anne Sultan Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Baba Ömer Çakmak (10) ise Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 10 ay süren tedaviye yenik düşerek hayatını kaybeden Baba Çakmak, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında eşi Sultan Çakmak'ın yanına defnedildi. Cenaze törenine, Tokat İl Protokolü ile birlikte Ampute Milli Takım teknik ekibi ve oyuncuları da katıldı. Çakmak, kendilerini acılı günlerinde yalnız bırakmayan askeri ve devlet erkanına ve vatandaşlara teşekkür etti. - TOKAT

Osman Çakmak, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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