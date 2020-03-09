Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan...
Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
09.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:56
Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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