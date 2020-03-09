OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI
Haber Ruken KADIOĞLUİstanbul, DHAİstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala Siyasal veya askeri casusluk suçundan da tutuklandı.
09.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:07
Haber Ruken KADIOĞLUİstanbul, DHA
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala Siyasal veya askeri casusluk suçundan da tutuklandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadesi alındı. Şüpheli Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun ilişkilerinin tespit edilmesi nedeniyle siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından Siyasal veya askeri casusluk suçundan da tutuklanmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala Siyasal veya askeri casusluk suçundan da tutuklandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadesi alındı. Şüpheli Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun ilişkilerinin tespit edilmesi nedeniyle siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından Siyasal veya askeri casusluk suçundan da tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI
Etiketler : Osman Kavala, Güncel
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