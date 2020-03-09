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Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

09.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:50
Osman Kavala
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan ayrıca "siyasal veya askeri casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala'nın işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Osman Kavala, Güncel
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