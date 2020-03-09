Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı
Osman Kavala, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan da tutuklandı.
09.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:15
Osman Kavala, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan da tutuklandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun ilişkileri tespit edildiği için 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan da yeniden tutuklanması talep edildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden SEGBİS yoluyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine bağlanan Kavala, ifade verdi. Hakimlik, Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan da tutuklanmasına karar verdi.
(İHA)
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun ilişkileri tespit edildiği için 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan da yeniden tutuklanması talep edildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden SEGBİS yoluyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine bağlanan Kavala, ifade verdi. Hakimlik, Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan da tutuklanmasına karar verdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı
Etiketler : Osman Kavala, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
Güncel
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti