Haberler » Güncel » OSMAN KAVALA GÖZALTINA ALINDI - Haber

OSMAN KAVALA GÖZALTINA ALINDI

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi.

19.02.2020 02:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 02:00OSMAN KAVALA GÖZALTINA ALINDI

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Kavala'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Osman Kavala'nın işlemleri devam ediyor.


- İstanbul

Osman Kavala, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Umberto Eco kimdir? Umberto Eco hayatı, sanatı ve eserleri!
01:00  19 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 19 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 03:09:53