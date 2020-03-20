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Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi

15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Kavala, "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan da tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

20.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLULUK SÜRESİ DOLDUĞU İÇİN TAHLİYE EDİLDİ

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Osman Kavala'nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tahliyesine karar verdi. Hakimliğin kararı, Kavala'nın bu suçtan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle verdiği öğrenildi.

CASUSLUK SUÇUNDAN KAVALA'NIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Aynı soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, "askeri veya siyasal casusluk" suçundan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar vermişti. Bu karar doğrultusunda Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.

Osman Kavala’ya ’anayasayı ihlal’ suçlamasından tahliye kararı verildi

Kaynak: AA

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Osman Kavala hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tahliye kararı
Etiketler : Osman Kavala, İstanbul, Güncel

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