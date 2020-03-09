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Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi

Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi

09.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:32
Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi
Türkiye 'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkilerinin tespit edildiği iddia edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Osman Kavala, Türkiye, Dünya
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