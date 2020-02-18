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OSMAN KAVALA HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi.

18.02.2020 21:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:33OSMAN KAVALA HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Gezi Olayları olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında; eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 19 Şubat 2019 tarihli iddianamesi ile kamu davası açılmıştır.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Şubat 2020 tarihi kararı ile hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatına ve tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala'nın tahliyesine karar verilmiştir. Alınan kararın bozulması talebi ile ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.

Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan ayrıca gözaltı karar verilmiştir."

Bu arada, Başsavcılığın gözaltı kararı haberini alan Osman Kavala'nın eşi Ayşe Kavala, serbest bırakılmasını beklediği Karbey Dinlenme tesislerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kavala'nın eşi Ayşe Kavala'nın tesisten çıkarılışı

-Araca bindirilmesi ve ayrılması


- İstanbul

Osman Kavala, Güncel

Kaynak: DHA

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