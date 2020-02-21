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Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması: Avrupa Konseyi'nden Adalet Bakanı Gül'e mektup

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e Gezi olayları davasında beraat eden iş insanı ve aktivist Osman Kavala'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle yeniden gözaltına alınması ve davaya bakan üç hakimle ilgili HSK' inceleme başlatması konusunda bir mektup gönderdi.

21.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:52Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması: Avrupa Konseyi'nden Adalet Bakanı Gül'e mektup
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bir mektup göndererek Gezi olayları davasında beraat eden iş insanı ve aktivist Osman Kavala'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle yeniden gözaltına alınması konusundaki endişelerini dile getirdi.

Buric 21 Şubat 2020 tarihli mektubunda Gül'den Kavala'nın sürmekte olan gözaltının meşruiyetine ve hakimin kararlarına ilişkin hukuki değerlendirmeler yapıldığında en kısa zamanda kendisini haberdar etmesini rica etti.
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Avrupa Konseyi, Abdülhamit Gül, Osman Kavala, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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