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OSMAN KAVALA SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE

Osman Kavala mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi'ne konuldu.

20.02.2020 00:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:53OSMAN KAVALA SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE

Osman Kavala mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında Başsavcılığı'nca "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınarak emniyette işlemleri yapılan Kavala, akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesinin ardından Osman Kavala, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.  Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü dökümü:

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-Polis araçları

-Kavala'nın içinde bulunduğu aracın cezaevine girişi

-Detaylar

20.02.2020 - 00.52 Kodu : 200220004


- İstanbul

Silivri Cezaevi, Osman Kavala, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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