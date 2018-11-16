Osman Kavala Soruşturmasında 3 Kişi Serbest Bırakıldı

Tutuklu Osman Kavala
soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Asena Günal, Turgut Tarhanlı
ve Bora
Sarı ifadeleri alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturmada bu sabah gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyetinde sorgu işlemleri tamamlanan Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. - İSTANBUL
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