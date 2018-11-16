Osman Kavala soruşturmasında detaylar ortaya çıktı

Osman Kavala
soruşturmasında detaylar ortaya çıktıŞüpheliler Gezi Eylemleri için profesyonel eylemciler getirdi iddiasıEylemler için duran adam, kırmızılı kadını getirildi
İSTANBUL - Tutuklu Osman Kavala soruşturması kapsamında Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili ve dernek yöneticilerine düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Kavala ve şüphelilerin vakıf üzerinden gezi parkı eylemlerini organize ve finanse ettikleri, eylemlerin devamı için depo isimli bir yer toplantılar düzenledikleri, yurt dışından kırmızılı kadın, duran adam gibi profesyonel eylemciler getirttikleri kaydedildi. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve bu sabah 20 şüpheli hakkında İstanbul, Adana
, Antalya
ve Muğla
olmak üzere 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, Yale Üniversitesi
Araştırmacısı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür A.Ş., DEPO Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür A.Ş Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Bilgi Üniversitesi
akademisyeni Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ali Ekmekçi
, Anadolu Kültür-Sivil İtiaatsizlik'ten Bora
Sarı, Anadolu Kültür-Sivil İtiaatsizlik'ten Ayşegül Güzel, Anadolu Kültür A.Ş., Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Boğaziçi Üniversitesi
Matematik Öğretmeni Betül Tanbay Yüten, Helsinki Yurtaşlar Derneği Üyesi Hande Özhabeş, Anadolu Kültür-Sivil İtaatsizlik'ten Filiz Telek, Helsinki Yurttaşlar Derneği Üyesi Yiğit Aksakoğlu ve Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Minör oyununu yöneticilerinden Yusuf Cıvır olmak üzere 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken soruşturmanın detayları ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Açık Toplum Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür A.Ş.'nin sahibi Mehmet Osman Kavala
'nın Gezi Parkı olaylarını Türkiye
geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi amaçladığının tespit edildiği, söz konusu şirketin de bu olayları finanse ve organize ettiği iddia edildi. Bu sabah gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay'ın da bulunduğu şüphelilerin de Kavala ile birlikte hiyerarşik düzen içinde hareket ettikleri kaydedildiŞüphelilerin Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür A.Ş.'ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenledikleri, sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışında aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın gibi profesyonel eylemciler getirttikleri öğrenildi.Soruşturmada, şüphelilerin yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını amaçladıkları vurgulandı. Osman Kavala'nın, Avrupa
'da birçok kurum ve şahısla görüşme yaparak, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye'ye ithalinin durdurularak, yasaklanması için çalışmalar yaptıkları da kaydedildi.
İstanbul,Osman Kavala