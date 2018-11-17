Osman Kavala Soruşturmasında Gözaltılar: 8 Kişi Serbest Bırakıldı

Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA
Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala
'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 8'i serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana
, Antalya
ve Muğla
'da belirlenen adreslere dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay
ve Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 14 kişiden Betül Tanbay, Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür Sivil İtaatsizlik'ten Bora
Sarı'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv görüntüsü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü,İstanbul,Osman Kavala
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:31