Osman Kavala tutuklandı (2)

GEZİ Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Kavala, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

KAVALA'NIN İFADESİ

Şüpheli Osman Kavala sorgu hakimliğindeki ifadesinde "Dün 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının tescil etmiş olduğu gibi ve daha önce AİHM kararının açıkça belirtildiği gibi, maruz kaldığım sıra dışı vahimlikte bir hak ihlalini dünkü gözaltı kararı, bu akşam gördüğünüz savcının sevk yazısı, bu hak ihlalinin devam ettirilmekte olduğunu göstermektedir. Daha önceki ifademde belirtmiş olduğum gibi 15 Temmuz darbe girişimine destek olmak ile ilgili tüm iddialar asılsızdır." dedi.

- İstanbul