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Osman Kavala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

09.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:46
Osman Kavala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Osman Kavala, Ekonomi
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