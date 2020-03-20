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OSMAN KAVALA'YA ANAYASA'YI İHLAL SUÇLAMASINDAN TAHLİYE

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

20.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:20
Haber Özden ATİK İstanbul , DHA
15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Kavala, Askeri ve siyasal casusluk suçundan da tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 19 Şubat'ta tutuklanan Osman Kavala hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği Kavala hakkında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi. Ancak aynı soruşturmada Askeri ve siyasal casusluk suçundan da 9 Mart'ta tutuklanmış olduğu için Kavala cezaevinden çıkamayacak. OSMAN KAVALA’YA ANAYASA’YI İHLAL SUÇLAMASINDAN TAHLİYE

Kaynak: DHA

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OSMAN KAVALA'YA ANAYASA'YI İHLAL SUÇLAMASINDAN TAHLİYE
Etiketler : Osman Kavala, İstanbul, Güncel

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