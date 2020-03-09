Osman Kavala'ya yeniden tutuklama talebi
Osman Kavala, savcılıkça yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
09.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:35
Osman Kavala, savcılıkça yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması talep edildi. Henri Barkey ile yoğun ilişkileri olduğu tespit edilen Kavala, 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla hakimliğe bağlanan Kavala, ifade veriyor.
(İHA)
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması talep edildi. Henri Barkey ile yoğun ilişkileri olduğu tespit edilen Kavala, 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla hakimliğe bağlanan Kavala, ifade veriyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Osman Kavala'ya yeniden tutuklama talebi
Etiketler : Osman Kavala, Güncel
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