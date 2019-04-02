Osman Marasalı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Osman Marasalı oldu. Saadet Partisi adayı Osman Marasalı, Malatya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Malatya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Osman Marasalı ile ilgili seçim sonuçları ve Malatya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Osman Marasalı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Malatya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Malatya aday yarışı ve Malatya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Malatya Seçim Bilgileri

Malatya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.089 olduğu belirlendi.

Malatya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.089 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Malatya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 82,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Malatya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 562.216 olduğu belirlendi.

Malatya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 464.774 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Marasalı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Malatya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Marasalı, Malatya yarışında % 5,31 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Osman Marasalı toplamda 23.682 adet oy sayısına ulaştı.

Osman Marasalı Kimdir?

1978 yılında Malatya'da doğdu.1998 yılında İnönü Universitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.2006 yılında Saadet Partisi Yönetim Kurulu Uyeliği, 2009 - 2014 yılları arasında İl Genel Meclis Uyeliği yaptı. 2011 Yılından sonra Saadet Partisi Malatya İl müfettişliği Görevinde bulundu. 2015 Yılında Saadet Partisi Malatya 1. Sıra milletvekili adayı oldu.Evli ve Dört çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Malatya büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.