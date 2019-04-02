Osman Masar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR ERDEK belediye başkan adayı olan Osman Masar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR ERDEK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Osman Masar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR ERDEK adayı Osman Masar kimdir? BTP BALIKESİR ERDEK adayı Osman Masar yüzde kaç oy aldı?

Osman Masar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR ERDEK belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Masar ERDEK ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. ERDEK ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Osman Masar adlı BTP adayı toplamda 36 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR ERDEK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.