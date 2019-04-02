Osman Nuri Kale Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP GİRESUN belediye başkan adayı Osman Nuri Kale oldu. TKP adayı Osman Nuri Kale, GİRESUN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? GİRESUN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP GİRESUN belediye başkan adayı Osman Nuri Kale ile ilgili seçim sonuçları ve GİRESUN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP GİRESUN belediye başkan adayı Osman Nuri Kale oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte GİRESUN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. GİRESUN aday yarışı ve GİRESUN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

GİRESUN Seçim Bilgileri

GİRESUN belediyesi için toplam sandık sayısının 236 olduğu belirlendi.

GİRESUN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 236 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

GİRESUN belediyesi için katılım oranının ise % 82,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

GİRESUN toplam seçmen sayısının ise 77.173 olduğu belirlendi.

GİRESUN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.001 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP GİRESUN Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Kale Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP GİRESUN belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Nuri Kale, GİRESUN yarışında % 0,36 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Osman Nuri Kale toplamda 221 adet oy sayısına ulaştı.

TKP GİRESUN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.