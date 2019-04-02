Osman Nuri Özmeral Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ISPARTA EĞİRDİR belediye başkan adayı olan Osman Nuri Özmeral isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA EĞİRDİR ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Osman Nuri Özmeral isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ISPARTA EĞİRDİR adayı Osman Nuri Özmeral kimdir? Bağımsız ISPARTA EĞİRDİR adayı Osman Nuri Özmeral yüzde kaç oy aldı?

Osman Nuri Özmeral Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ISPARTA EĞİRDİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Nuri Özmeral EĞİRDİR ilçesinde % 3,56 oranında oy almıştır. EĞİRDİR ilçesinde % 3,56 oranında oy olan Osman Nuri Özmeral adlı Bağımsız adayı toplamda 371 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA EĞİRDİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.