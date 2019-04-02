Osman Öğüt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARABÜK belediye başkan adayı Osman Öğüt oldu. BTP adayı Osman Öğüt, KARABÜK belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KARABÜK belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP KARABÜK belediye başkan adayı Osman Öğüt ile ilgili seçim sonuçları ve KARABÜK belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP KARABÜK belediye başkan adayı Osman Öğüt oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KARABÜK belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KARABÜK aday yarışı ve KARABÜK seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KARABÜK Seçim Bilgileri

KARABÜK belediyesi için toplam sandık sayısının 244 olduğu belirlendi.

KARABÜK belediyesi için açılan sandık sayısının ise 244 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KARABÜK belediyesi için katılım oranının ise % 83,44 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KARABÜK toplam seçmen sayısının ise 79.727 olduğu belirlendi.

KARABÜK belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 66.527 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP KARABÜK Belediye Başkan Adayı Osman Öğüt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARABÜK belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Öğüt, KARABÜK yarışında % 0,21 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Osman Öğüt toplamda 134 adet oy sayısına ulaştı.

BTP KARABÜK belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.