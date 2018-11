Osman Özköylü: "Bugün Kazanmak Yaşanan Psikolojik Etkilerin Giderilmesi İçin Çok Önemliydi"

11 Kasım 2018 Pazar 23:55



Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü , "Bugün kazanmak çok önemliydi bu takım için yaşanan o psikolojik etkilerin giderilmesi için tekrar kendine özgüven anlamında çok önemliydi" dedi.Osmanlıspor Teknik Direktörü Özköylü, 1-0 yendikleri İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle bugün kazandığımız için çok mutluyum. Bu takımla üç dört gün bir arada bulunma şansı oldu. Özellikle takımın psikolojik anlamdaki kendine öz güveni kaybolmuş ve yıkım içerisindeki bir takımla bir araya geldik. Özellikle son iki lig maçının kaybedilmesi arada kupada üçüncü lig takımına elenmek bu kalitedeki oyuncuların bu sonuçları alması hem kulübü hem oyuncuları psikolojik sıkıntıya sokmuş. Benim beklediğimden daha aşağıda oynadık bunu söyleyebilirim üç dört gündür antrenmanlarda çok farklı bir takım vardı. Ama bugün rakip takım on kişi kaldıktan sonra çok daha akıllı ve dikkatli oynamak zorundaydık. Özellikle oyun planımızın en önemli parçası olan kazandığımız toplarda hızlı ve ayağa oynayarak çıkma düşüncemizi çok istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Gerçekleştirdiğimiz noktalarda da son final paslarını yapamadık. O final paslarında ikinci golü bulabilsek o zaman maçı çok daha rahat kazana bilirdik" dedi.Rakibin on kişi kalmasının ardından daha iyi oynamalarının gerektiğini vurgulayan Özköylü, "Daha çok topa sahip olmamamız lazım, daha çok koşturmamız lazımken biz çok kolay top kayıpları yaptık. Savunmadan bir türlü çıkamadık yani rakip hiç on kişi kalmış gibi oynamadı. Onları öyle oynamaya zorlayamadık. Maalesef baktığınız zaman çok tehlikeli pozisyon vermedik yan toplarda yüksek toplarda etkili olmaya çalıştılar. Rakip takım bir iki tane yan pozisyonda etkili olmaya çalıştı, ama neticede kazanan biz olduk" ifadesine yer verdi.Bugün kazanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Özköylü, "Bu takım için yaşanan o psikolojik etkilerin giderilmesi için tekrar kendine özgüven anlamında çok önemliydi. Milli maç arasına kazanarak girmeyi çok istiyorduk ve bunu başardık. Bugün şanslıydık çok iyi oynamadık iyi mücadele etmeye çalıştık, bu takım benim takımım değil, benim takımım çok daha farklı oynayacak oynamalı biz o etkilerimizi inşallah bu milli maç arasında yavaş yavaş göstermeye çalışacağız oyuncularında bizi anlayacağını umut ediyorum, çünkü o potansiyel oyuncularda var daha iyi olmak zorundayız topu daha iyi kullanmak zorundayız rakibe mahkum olan değil rakibi mahkum eden bir Osmanlıspor olmak zorunda bundan sonraki istediğimiz bu fakat bunun için süreç gerekiyor" dedi.Özköylü, "Kalan beş maçlık süreci kendi adımıza yeniden bir eğitim süreci olarak görüyorum o da nedir oyuncular çok farklı bir sistemden farklı bir sisteme geçecekler sezon içinde bu değişimi oluşturmak kolay değil bunu parça parça adım adım yapmak zorundayız her geçen maç biraz daha ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum özellikle yapacağımız antrenmanlarda oyun anlayışımızı daha fazla hissettireceğiz ne istediğimizi onlarda anlayacaklar inşallah devre arasına kadar kalan süreci en doğru şekilde kullanıp maçlarımızı kazanmaya ve maksimum puan almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA