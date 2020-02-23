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Osman Özköylü: "Deplasmanda kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin"

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, İstanbulspor deplasmanında kazanabilecekleri bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Deplasmanda kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin" dedi.

23.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:35Osman Özköylü:
Teknik Direktörü Osman Özköylü, deplasmanında kazanabilecekleri bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Deplasmanda kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin" dedi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alt sıralardan kurtulmak istediklerinin altını çizen Özköylü, "Haftalardır çok iyi mücadele ediyoruz. Ligin iyi takımlarına karşı kazanabileceğimiz maçlar oynadık. İstanbulspor gibi 4-5 senedir bir arada oynayan bir takım değiliz. Devre arası 9 transferimiz var. Oyuncularımız güzel mücadele ettiler. Doğru futbol oynadık. Kazanabilirdik. Deplasmanda kazanamıyorsun, kaybetmeyeceksin. Önümüzdeki Perşembe Balıkesirspor maçına odaklanacağız. O maçı kazanarak, kazanamama sıkıntısına son vermek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Özköylü, İstanbulspor, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA

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